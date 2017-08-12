YEREL HABERLER / BAYBURT HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Ali Hamza Pehlivan, Taht Köyü'nde devam eden çalışmaları inceledi

Vali Ali Hamza Pehlivan, Taht Köyü'nde devam eden çalışmaları inceledi



(Fotoğraflı)



BAYBURT (İHA) - Vali Ali Hamza Pehlivan, Merkez'e bağlı Taht Köyü'nü ziyaret ederek devam eden köy içi düzenleme ve asfalt çalışmalarını inceledi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu ile birlikte Taht Köyü'nde Cuma Namazı ve sonrasında İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bayburt İl Başkanı Hakan Kobal, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit'in katılımıyla Köy Muhtarı ve Vatandaşlar ile bir araya gelerek köyün genel durumu ile ilgili tespit ve istişarelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit'ten bilgiler aldı.

(YY-AA-Y)



12.08.2017 12:33:30 TSI

NNNN

