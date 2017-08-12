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Eti Maden Kırka Bor İşletme Müdürü Ayten'e çalışanlardan anlamlı kutlama



(Fotoğraflı)



Selçuk Manaz

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de kurulu bulunan dünyanın en büyük bor rezervine sahip Eti Maden Kırka Bor İşletmesine İşletme Müdürü olarak atanan Ersan Ayten'e çalışma arkadaşları kutlama ziyareti düzenledi.

Açık Ocak biriminin çalışanları, vardiya mühendisi olarak göreve başladıktan sonra, baş mühendis, üretim müdürü olarak başarıyla yükselip kurumun başına gelen Eti Maden Kırka Bor İşletmesine İşletme Müdürü Ayten'i tebrik ettiler. Ziyarette hazır bulunan Açık Ocak birimi çalışanlarından ve aynı zamanda Türkiye Maden İşçileri Sendikası Kırka ve Havalisi Şube Sekreteri Hakan Şen; ''Sayın Ersan Ayten, Eti Maden İşletme Müdürlüğü, Kırka Bor İşletme Müdürlüğü, Açık Ocak biriminde vardiya mühendisimiz idi, daha sonra başmühendisimiz oldu, üretim müdürümüz oldu, İşletme Müdür yardımcımız oldu ve şimdi Kırka Eti Bor İşletme Müdürümüz oldu. İnsanlığı ile, bilgisiyle, tecrübesiyle tartışılmaz kalitesiyle müdürümüz Ersan beyi makamında ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadık. İnşallah daha güzel yerlerde görme mutluluğunu yaşarız. Açık Ocak birimi olarak tekrar hayırlı olsun dileklerimizi sunar başarılarının devamını dileriz'' diye belirtti.

Eti Maden Kırka Bor İşletmesi İşletme Müdürü Ayten ise ziyaretten dolayı; ''Sizler gibi emekçi kardeşlerimizin fedakarca çalışmaları sayesinde hep birlikte güzel işler yaptık. İnşallah bundan sonra da bize verilen emanete hakkıyla sahip çıkar; Kurumumuza, ülkemize hizmete devam ederiz. Bu güzel ziyaretten dolayı çok teşekkür ederim'' diye belirtti.

Ziyaret, hep birlikte hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

(SM-MET-Y)



12.08.2017 12:41:19 TSI

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