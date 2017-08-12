Dalaman'da park halindeki araç yandı
(Fotoğraflı)
Cihat Cura
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde, park halindeki otomobilde yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre; Merkez Mahallesi, Seyfettin İnce Caddesi, Hacı Ali Sokakta, Ahmet Tosun'a ait 48 E 4202 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Dalaman Grup Amirliği ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(CC-MB-Y)
12.08.2017 12:42:21 TSI
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