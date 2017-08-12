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Manisa'daki bisiklet yolu şehri baştan başa dolaşacak

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 12:47
Manisa'daki bisiklet yolu şehri baştan başa dolaşacak
Manisa'daki bisiklet yolu şehri baştan başa dolaşacak

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Vestel işbirliğiyle hayata geçirilen 41 kilometrelik bisiklet yolu projesinde, ilk etap çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bisiklet kullanımının özendirilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanan bisiklet yolu, gece aydınlatmalarıyla da Manisalıların beğenisine sunuluyor.
En çevreci toplu ulaşım aracı olarak bilinen bisikletin kentte yaygınlaşması için Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Vestel'in ortaklaşa çalışmaları sürüyor. Vestel City'de üretilen yerli malı LED'ler ile donatılmış olan bisiklet yolunda aydınlatmaları Manisalıların beğenisine sunuldu. Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Vestel işbirliğiyle kente kazandırılan bisiklet yolu projesinin bir şehri baştan başa dolaşma özelliğiyle Türkiye'de bir ilk olduğunu vurguladı. Bisiklet yolunu günün 24 saatinde kullanıma uygun hale getirmeyi amaçladıklarını aktaran Gençoğlu, "Hedefimiz, bisiklet kullanımında Manisa'nın öncü illerden biri olması. Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda bu hedefe ulaşmak için koordineli bir şekilde çalışıyoruz" dedi.
(SC-Y)

12.08.2017 12:50:28 TSI
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