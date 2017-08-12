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Siverek Belediyespor idmanlara başladı



(Fotoğraflı)



Cuma Sarı

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Süper Amatör Ligde geçen sezon şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselen Siverek Belediyespor idmanlara başladı.

Firkan Tüysüz tesislerinde bu hafta idmanlara başlayan Siverek Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Günde tek idman yaparak yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Siverek ekibi, antrenmanlarda aerobik koşu, core egzersizleri ve dayanıklılık idmanları yapıyor.

Dış transferde 8 takviye yapan kırmızı siyahlılar, ilk etaba 25 kişilik kadrosuyla başladı. Teknik direktör Nurettin Boldo'yla yoluna devam eden şimşeklerde geçen yılın kadrosundan 10 futbolcu yerini korurken, 6 futbolcu ise alt yapıdan kadroya girdi.

2017-2018 sezonunun hayırlı olmasını dileyen teknik direktör Nurettin Boldo, "Kazasız, belasız ve sakatlıksız bir sezon temenni ediyorum. Başkanımızın takım şampiyon olmalı talimatı üzerine iyi ve nokta transferler yaptık. Nasıl olur bilinmez fakat parolamız şampiyon olup 2. lige çıkmaktır. Geçen yılın kadrosundan 10 futbolcumuzla devam ederken, 8 dış transfer gerçekleştirdik. 6 tane de alt yapıdan yetişen genç oyuncumuz var. Şuan 3 mevkide futbolcuya ihtiyacımız var. Bu takviyeleri de yaparak sezonu mutlu sonla bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Takımdaki tek sakatlığı bulunan oyuncu olduğunu belirten Boldo, tedavisinin sürdüğünü söyledi. 22 Haziran'da Kızılcahamam'da kampa gireceklerini dile getiren teknik adam, "2 etap kampımız ise bayramdan sonra Afyon'da olacak. Hedefimiz iyi bir kampın ardından şampiyonluktur" ifadelerini kullandı.

(CS-OE-Y)



12.08.2017 12:53:57 TSI

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