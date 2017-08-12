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Sokakta kalan yaşlı kadın, kızı ve torunlarına yardım eli

- Muhtaç kadın ve ailesi, Vali Demirtaş'ın talimatıyla eve yerleştirildi



ADANA (İHA) - Basın kuruluşlarında "70 Yaşındaki Kadın, Kızı ve 3 Torunuyla Sokağa Atıldı" başlıklı haberin kamuoyuna yansımasıyla harekete geçen Vali Mahmut Demirtaş, Seyhan Kaymakamlığı ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne talimat vererek, olayın ivedilikle araştırılması ve mağduriyetin giderilmesi söyledi.



Ailenin ihtiyaçları tespit edildi

Seyhan Kaymakamlığı ile Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü habere konu olan 70 yaşındaki Suna Şen ile kızı 45 yaşındaki Ayşe Çiftçi ile bire bir görüşerek, ihtiyaçlarını tespit etti.

Yapılan görüşmede Suna Şen'in eşi Ali Şen'in vefat etmesi sonucunda dul maaşıyla geçimini sağlamaya çalıştığını ev kirasını ise zaman içerisinde artan borçlarından dolayı, ödeyemeyecek duruma geldiğini belirttiği, Ayşe Çiftçi'nin ise şiddetli geçimsizlik sonucunda boşandığı ve eşinin de nafaka vermediğinden geçimini sağlayamadığı gibi ev kirasını da ödeyemediği belirtildi.



Vali Demirtaş'ın talimatıyla mağduriyet giderildi

Seyhan Kaymakamlığı tarafından Ayşe Çiftçi ve annesi Suna Şen'in ikamet etmesi için Seyhan ilçesinde bulunan Meydan Mahallesi'nde yıllık kirası 7 bin 500 TL olan ev kiralanmış olup, ailenin eşyalar ve birlikte eve yerleşmesi sağlandı. Ayrıca aynı gün içerisinde Ayşe Çiftçi 'ye 500 TL nakdi yardım yapılmış olup, ailenin muhtaçlığına istinaden iki ayda bir 500 TL nakdi yardım ve 300 TL Kurban Bayramı yardımı yapılacağı açıklandı.



Vali Demirtaş'a teşekkür

70 yaşındaki Suna Şen ile kızı 45 yaşındaki Ayşe Çiftçi çocukları ile birlikte oturacakları eve yerleştirilmesi sağlanarak, geceyi evlerinde geçirmeleri sağlandı. 70 yaşındaki Suna Şen ile kızı 45 yaşındaki Ayşe Çiftçi, kendilerine duyarlılık gösteren Vali Mahmut Demirtaş'a ve ilgililere teşekkür etti.

(ELF-Y)



12.08.2017 12:55:14 TSI

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