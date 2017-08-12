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Mara Meydan Parkında yenileme çalışmaları sona erdi

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 12:53
Mara Meydan Parkında yenileme çalışmaları sona erdi
Mara Meydan Parkında yenileme çalışmaları sona erdi

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Mara Meydan Parkı'nda yapılan yenileme çalışmaları sona erdi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından yapılan düzenlemeler kapsamında, 440 metrekare alanda zemin döşemesi yapılırken, 343 metre bordür çalışması yapıldı. Eskidiği için kullanılamaz halde bulunan 12 adet oturma grubunu yenileri ile değiştiren ekipler, parkın çeşitli noktalarına 10 adet piknik masası yerleştirdi. Ekipler Mara Meydan Parkı'nda 302 metrekarelik alanda çim ekerken, park alanına 4 adet limoni servi, 156 adet bodur alev çalısı ve 92 adet altuni taflan dikimi gerçekleştirerek parkın yeşillendirme çalışmasını tamamladı. Park alanının içerisine 1 adette kamelya, 1 adet süs havuzu ve 1 adet döküm çeşme ve 6 adette çöp kutusu yerleştiren ekipler, park alanının içerisine 12 adet park içi aydınlatma lambası taktı.
Mara Mahalle Muhtarı Fuat Avcı, Mara Merkez Parkı'nın bakımının yapılması ve düzenlenmesinden dolayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a teşekkür etti. Avcı, "En büyük sorunumuz kanalizasyon sistemimizdi. O sorunu da paket arıtma ile çözdük. İçme suyumuzda sıkıntı vardı onu çözdük. Mara 50 yıldır böyle bir hizmet görmedi" dedi.
Mara'da önceki dönemlerde 28 yıl muhtarlık yapmış olan Haydar Ali Seyran isimli vatandaş ise Başkan Kocamaz'a Mara'ya uzun yıllar boyunca beklediği hizmeti getirdiği için teşekkür ederek, "Allah kendinden razı olsun. Geçmiş belediyeler bu hizmetlerin üçte birini yapsaydı bu kadar hizmet vermiş olsaydı Mara daha güzel olurdu. Memleket için kim bir taş koymuşsa Allah ondan razı olsun" şeklinde konuştu.
(KRY-Y)

12.08.2017 12:55:51 TSI
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