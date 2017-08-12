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Çorum'da doğaya kınalı keklik ve sülün salındı



(Fotoğraflı)



M. Muttalip Yalçın

ÇORUM (İHA) - Çorum'da yaban hayvanlarının popülasyonu artırmak amacıyla bin 500 adet kınalı keklik ve bin adet sülün adet doğaya salınırken, keneyle mücadele kapsamında, kene vakasının bulunduğu köylere 250 adet beç tavuğu dağıtıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Çorum'a tahsisi yapılan kınalı keklikler Yozgat'ta bulunan üretme istasyonundan alınarak Bayat ilçesindeki Çayköy ve Laçin'de bulunan Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahasına ile Laçin Yaban Hayvanı Yerleştirme sahasında doğaya yerleştirildi.

Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü tarafından tabiata kınalı keklik salımı 2003 yılında başlarken bugüne kadar 8 bin 935 adet kınalı keklik tabiata bırakıldı. Çorum'da doğaya salınan kınalı keklikler tabiata uyum sağlarken, yapılan gözlemlerde kınalı keklik sayısında artış olduğu tespit edildi.

Samsun'da bulunan üretme istasyonundan alınan sülünler ise Laçin ilçesindeki Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahasında tabiata salındı. 2004 yılında başlatılan tabiata sülün salımı kapsamından bugüne kadar 13 bin adet sülün doğaya salındı.

'Beç tavukları kene ile mücadele de etkin rol oynuyor'

Yozgat'ta bulunan bakanlığa ait üretme istasyonundan alınan beç tavukları ise Laçin ilçesine bağlı İkizce, Dodurga ilçesine bağlı Dikenli ve Osmancık ilçesine Sütlüce köyü sakinlerine birer çift ücretsiz olarak dağıtımı yapıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Çorum'a 2012-2016 yılları arasında 2 bin 500 adet beç tavuğu tahsisi yapıldı. Kene vakası görülen köylere tahsis edilen beç tavuklarının bakanlığın yapmış olduğu tahsis miktarına göre her yıl dağıtımı yapılıyor. Dağıtım yapılan köylerde çoğalan beç tavukları, kene ve birçok zararlıyla mücadele etkili rol oynuyor.

(MMY-BÖ)



12.08.2017 13:07:04 TSI

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