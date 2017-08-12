Karadeniz Judo Turnuvasının 15'incisi, Bayburt'ta başladı
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Beşir Kelleci
BAYBURT (İHA) - Geleneksel Karadeniz Judo Turnuvası'nın 15'incisi, Bayburt'ta başladı.
Bayburt Merkez Spor Salonunda gerçekleştirilen turnuvada, Bayburt, Düzce, Çorum, Zonguldak, Sinop, Samsun, Rize, Trabzon, Kırşehir, Bartın, Ordu, Amasya ve Kastamonu'dan 263 sporcu yer aldı.
Süper minik, minik ve yıldızlar kategorisinde 100 kız, 163 erkek sporcunun mücadele ettiği turnuvada dereceye girenlere ödülleri, müsabakaların ardından düzenlenecek törenle verilecek.
Organizasyon, yarın yapılacak maçlarla sona erecek.
(BK-AA-Y)
12.08.2017 13:08:45 TSI
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