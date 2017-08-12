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Sarıgöllü öğrencilerin tiyatro gösterisi beğenildi



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi öğrencileri 'Bizim Gözümüzde Siz' adlı tiyatro oyununu sahneledi.

Çocuklarda özgüven duygusunu kazandırmak, eleştirel düşüncenin temellerini atmak ve topluma sağlıklı ve faydalı bireyler kazandırmak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi öğrencileri tarafından 'Bizim Gözümüzde Siz' adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Oyunu, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Koordinasyon İşleri Müdürü Akif Kılıçaslan ve çok sayıda davetli izledi. Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl İtfaiye Amirliği personeli Ali Kaçmaz'ın uyarlayıp yönettiği, çocukların aile içindeki yaşadıkları olayları esprili bir şekilde anlatan oyun büyük beğeni topladı.

Oyunun sonunda ayakta alkışlanan oyunculara, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk ve Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Koordinasyon İşleri Müdürü Akif Kılıçaslan çiçek takdim ettiler. Çocukların geleceğe hazırlanmasında kültürel etkinliklerin büyük öneme sahip olduğunu belirten Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, "Belediyelerin görevi, sadece yol, park bahçe yapmak değil. Çocukların geleceklerinin inşa edilmesi açısından kültürel etkinliklerde yapıyor ve destek oluyoruz" dedi. Selçuk, Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi öğrencilerini ve Sarıgöl İtfaiye Amirliği personeli Ali Kaçmaz'ı tebrik etti.

(SC-Y)



12.08.2017 13:09:44 TSI

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