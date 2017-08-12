Başkan Süleyman Özkan: Simavlı hemşehrilerimin duyarlılığını takdirle karşılıyorum
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Mehmet Emin İncekulak
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde, belediye tarafından hizmete sunulan 'giysi kumbarası' projesine, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bir haftalık toplanan giysilerin 1 ton'u aştığı bildirildi. Simav Belediye başkanı Süleyman Özkan, toplanan giysi ve ayakkabıların, ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacağını ifade etti. Özkan, "Simavlı hemşehrilerimin, 'Giysi Kumbarası' projesine gösterdiği duyarlılığı takdirle karşılıyorum. Kullanılabilecek olan giysilerin, temizlenip ütülendikten sonra ihtiyaç sahiplerine verilmesi de önemli, kampanyamıza katılan hemşerilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. İlçemizin 14 değişik noktasına yerleştirdiğimiz giysi kumbaralarının sayısını ileriki tarihlerde artırmayı planlıyoruz" dedi. (MEİ-EFE)
12.08.2017 13:15:11 TSI
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