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Başkan Üzülmez ile çay saati



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in halkla içiçe olmayı ve onları dinlemeyi amaçlayan yeni proje "Başkanla Çay Saati'nin" uygulamasına başlandı.

İlçe sınırları içerisinde yaşayan Kartepelilerle bir araya gelmeyi planlayan Belediye Başkanı Üzülmez, özellikle sorunların ve taleplerin tespit edilmesi amacıyla vatandaşların ayağına gidiyor. Her hafta yapılacak olan "Başkanla Çay Saati" projesinin ilki Kadınlar Kulübü tarafından Ataşehir Mahallesi Taç Yaprak Konutları'nda gerçekleşti. Programa katılan Belediye Başkanı Üzülmez'e vatandaşlar konutların yanında bulunan parka yaptırdığı düzenlemelerden dolayı teşekkür ettiler.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez projeyle ilgili, "Projeyi hayata geçirmekteki amacımız halkımızla var olan gönül bağının daha da kuvvetlenmesini sağlamaktır. Halkımız bizlere her zaman ulaşmaktadırlar. Bu buluşmalar sayesinde hem Kartepeli hemşehrilerimize teşekkür etmek hemde yaşanan sorunları, halkımızdan dinlemek yapılacak olan çalışmaları da halkımıza bizzat anlatmak istedik. Bu sayede belediyemiz tarafından yapılan çalışmaları en iyi koruyacak olan vatandaşlarımızdır. Kartepelilerin bizlere gösterdiği teveccühe teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu

(UK-RFK-Y)



12.08.2017 13:28:33 TSI

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