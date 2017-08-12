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Musabeyli Barajı yıl sonunda devreye girecek



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - AK Parti Kilis milletvekili Reşit Polat, Musabeyli (Sabunsuyu) barajı yapım çalışmaları hızla devam ettiğini 31 Aralık 2018 tarihinde hizmete açılacağını söyledi.

Milletvekili Polat, Musabeyli Barajında incelemelerde bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, Kilis'te suyun büyük problem olduğunu, ancak AK Parti iktidarının çalışmaları ile su sorunun büyük ölçüde çözüldüğünü 2018 yılı sonundan itibaren de su sorunun kökten çözüleceğini söyledi.

Polat, "Musabeyli barajımız 31 Aralık 2018 yılında sona erecek. Barajımızın bitmesiyle birlikte yaklaşık 33 bin 950 dekar araziyi sulayacak. Ürün verimi açısından 9 kat fazla üretil olacak. ürün verimini 9 kata çıkaracak. Musabeyli Barajı Sulaması ile Saatli, Güneşli, Mezraşir, Kocabeyli, Süngütepe, Karnebi, Hacıpoğlu ve Karaçavuş yerleşim yerlerine ait 33 bin 950 dekar zirai arazi sulama yapılacak. 63 milyon TL yatırım bedelli projenin hizmete alınmasıyla milli ekonomiye yılda 15 milyon TL katkı ve 6 bin kişiye de zirai istihdam sağlanacak" dedi.

Milletvekili Polat, "Yukarı Afrin Barajı'ndan Kilis'e suyu iletecek 43 kilometrelik Yukarı Afrin İçmesuyu İsale Hattı 2019 yılında hizmete alacağız. Ayrıca günlük 52 bin metreküp su arıtma kapasiteli Kilis Yukarı Afrin 2. Kademe İçmesuyu Arıtma Tesisini de 2019'da tamamlayacağız" diye konuştu.

(MAD-OE-Y)



12.08.2017 13:29:28 TSI

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