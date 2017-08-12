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Başkan Üzülmez'den Enes'e tam destek



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Kartepe İstasyon Mahallesi'nde yaşayan 18 yaşındaki görme engelli Enes Deniz, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngilizce bölümünü kazanmanın gururunu yaşıyor. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, hemşehrisi Enes Deniz'i evinde ziyaret ederek tebrik etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, üniversiteye hazırlanan lise öğrencilerine destek amacıyla açılan Akademi Lise öğrencilerinden olan Deniz, Yükseköğretime Geçiş Sınavında (YGS) elde ettiği başarıyla Kartepelilerin de gurur kaynağı oldu.

Bu güzel haberi alır almaz Enes Deniz'i evinde ziyaret eden Başkan Üzülmez, "Azmiyle, mücadelesiyle, yüreğiyle en zor engelleri aşan Kartepeli genç hemşehrim Görme Engelli Enes Deniz bizleri gururlandırdı ve örnek oldu. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngilizce Bölümü'nü kazanan Enes kardeşimi yürekten kutlarım. Allah'ın izniyle eğitim hayatı boyunca en yakın destekçisi olacağız. Ailesine ve bizlere yaşattığı bu gurur, onun yerinde olan tüm kardeşlerimize örnek olsun. Azmin zaferini Enes sayesinde bir kez daha inandık. Allah yolunu bahtını açık etsin" dedi.

Başkan Üzülmez'in sürpriz ziyaretiyle, mutluluğu katlanan Enes Deniz, "Sayın başkanımızdan Allah razı olsun. Değer verip, ziyaretime geldiği için teşekkür ederim. Eğitim eve engellilere kolaylık sağlayan başkanlarımız sayesinde, bu başarıyı sürdürüp, bu onura layık olmaya çalışacağım. Asıl mücadelem yeni başlıyor" ifadelerini kullandı.

(UK-RFK-Y)



12.08.2017 13:33:54 TSI

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