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Adapazarı'nda 28 hafız, düzenlenen merasimde icazet aldı

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 13:32
Adapazarı'nda 28 hafız, düzenlenen merasimde icazet aldı
Adapazarı'nda 28 hafız, düzenlenen merasimde icazet aldı

(Fotoğraflı)

Burak Can Tokyürek
SAKARYA (İHA) - Adapazarı İlçe Müftülüğü'ne bağlı hafızlık Kur'an kurslarından mezun olan 28 öğrenci, hafızlık belgelerini Orhan Camii'nde düzenlenen icazet merasiminde aldı.
Müftülüğe bağlı hafızlık Kur'an kurslarında eğitim görüp "Hafızlık Belgesi" almayı hak eden öğrenciler için, Adapazarı İlçe Müftülüğü tarafından Orhan Camii'nde "Hafızlık İcazet Merasimi" düzenlendi. Program, Adapazarı İlçe Müftüsü Cevdet Cemal Çıkrık'ın konuşmasıyla başladı. Müftü Çıkrık konuşmasında, hafızlığın öneminden bahsederek bu kurslara halkın teveccühünün devam etmesini istediklerini söyledi. Sonrasında ise icazet merasimi; güzel sesli hafızları Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler, kasideler, tekbir ve salavatlar ve Müftü Yardımcısı Yusuf Akkuş'un duasıyla devam etti. Ardından merasimde, kurs öğrencilerinin hazırlamış oldukları etkinliklerin sunumu ve hıfzını tamamlayan öğrencilere hafızlık belgeleri dağıtıldı.
Orhan Camii'nde saat 10:00'da başlayan ve Şube Müdürü Mustafa Kömü'nün sunumunda büyük katılımla gerçekleşen program, öğle namazının ardından yapılan ikramlar ile son buldu.
(BCT-İÇ)

12.08.2017 13:34:04 TSI
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