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Akademi Lise öğrencilerinden İstanbul çıkartması



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı olan Akademi Lise öğrencileri yaz okulu etkinlikleri kapsamında İstanbul'a gitti.

Gezi kapsamında kentin kültürel ve tarihi mekânlar gezildi. Öğrenciler İstanbul'da, Eyüp Sultan Camii ve Sultan Ahmet Meydanı; Dikili Taş, Ayasofya Müzesi, Topkapı Sarayı ve Gülhane Parkı'nı ziyaret etti. Akademi Lise öğrencileri kendileri için böylesine önemli bir gezi gerçekleştirilmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirirken, "Akademi Liseli olmak gerçekten bir ayrıcalık. Yaz aylarında dahi burada eğitim alabiliyor ve şimdiden üniversite sınavlarına hazırlanabiliyoruz. Bu arada bizler için kültürel faaliyetler gerçekleştiriliyor. Bu olanaklar için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" dedi.

(UK-RFK-Y)



12.08.2017 13:34:30 TSI

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