Sarıgöl'de her türlü üzüm çeşidi bulunuyor

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaş üzüm kesimlerine başlanırken, Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, ilçeye gelen tüccarların aradığı her türlü üzümün bulabildiğini belirtti.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığının belirlediği üzüm kesim tarihlerine uyum sağlandığını belirterek, "Üzüm kesim tarihlerinin belirlenmesi çok yerinde bir karar. Üzümlerimiz tat oranını alındığında kesilmesi yararlıdır. Bu nedenle ilçemizde çekirdekli ve çekirdeksiz üzüm kesimlerine başlandı. İlçemizde üzüm kesimleri aralık ayının ortalarına kadar devam edecek. Sarıgöl'de 110 bin dekarlık alanda üzüm yetiştirilmektedir. Sultaniye üzümü başta olmak üzere ayrıca yayla bağcılığında da dokuz tür üzüm yetişmekte. Bu nedenle ilçeye gelen yaş üzüm tüccarları aradıkları türden üzümleri bulabilmektedir.'' dedi.



Üzümleri peşin satın çağrısı

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen her yıl çok sayıda üreticinin paralarını alamadıkları gerekçesi ile mağdur duruma düştüğünü dile getirerek, üzümlerin peşin satılması çağrısında bulundu. Ülgen, "Oda olarak bizler her yıl üreticimize üzümlerini peşin satmaları konusunda uyarılarda bulunmaktayız. Bu yıl yine üzüm üreticilerini uyarmakta yarar var. Sağlam ve güvenilir firmalara üzümlerini versinler. Peşin vermeleri daha iyi olacak." uyarısında bulundu.

