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Afrikalı öğrenciler 'kardeşlik kahvaltı sofrası'nda buluştu

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 13:39
Afrikalı öğrenciler 'kardeşlik kahvaltı sofrası'nda buluştu
Afrikalı öğrenciler 'kardeşlik kahvaltı sofrası'nda buluştu

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Okumak amacıyla Afrika kıtasındaki ülkelerden Eskişehir'e gelen bir grup üniversite örgencisi, düzenlenen sabah kahvaltında bir araya geldiler.
Yunus Emre Uluslararası Öğrenci Derneği (YUDER) tarafından düzenlenen kahvaltı programı dernek binasında yapıldı ve Afrika'nın hemen hemen her ülkesinden öğrenciler katıldı. Programın ardından yapan kısa konuşmada YUDER Başkan Yardımcısı Özcan Kımaz, "Yunus Emre Uluslararası Öğrenci Derneği olarak bugün 'kardeşlik kahvaltı sofrası' buluşmaları adı altında Gana, Nijerya, Nijer, Etyopya, Sudan, Uganda, Somali ve Burkina Faso olmak üzere bir çok ülkeden gelip Eskişehir'de eğitim gören öğrenci kardeşimizle dernek binamızda kahvaltıda buluştuk. Öğrenciler birbirlerine kendi yaşantılarından güzel anılarından, kendi ülkelerinin güzelliklerinden, kültürlerinden bahsettiler. Biz dernek olarak programı gerçekleştirmeye onların yanında olmaya çalıştık. Kardeşlerimiz ülkemizde her zaman memnuniyetiyle kalsın istiyoruz ve bu nedenle onları yalnız bırakmıyoruz" diye konuştu.
Afrikalı öğrenciler ise YUDER'e teşekkür ederek her zaman yanında olduklarını belirerek memnuniyetlerini dile getirdi.
Ayrıca dernek yönetimleri öğrencilere güzel tavsiyelerde bulundular. Hoş bir sohbet sonucunda program tamamlandı.
(İHA-Y)

12.08.2017 13:41:46 TSI
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