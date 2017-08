YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Afrikalı öğrenciler 'kardeşlik kahvaltı sofrası'nda buluştu

Afrikalı öğrenciler 'kardeşlik kahvaltı sofrası'nda buluştu



ESKİŞEHİR (İHA) - Okumak amacıyla Afrika kıtasındaki ülkelerden Eskişehir'e gelen bir grup üniversite örgencisi, düzenlenen sabah kahvaltında bir araya geldiler.

Yunus Emre Uluslararası Öğrenci Derneği (YUDER) tarafından düzenlenen kahvaltı programı dernek binasında yapıldı ve Afrika'nın hemen hemen her ülkesinden öğrenciler katıldı. Programın ardından yapan kısa konuşmada YUDER Başkan Yardımcısı Özcan Kımaz, "Yunus Emre Uluslararası Öğrenci Derneği olarak bugün 'kardeşlik kahvaltı sofrası' buluşmaları adı altında Gana, Nijerya, Nijer, Etyopya, Sudan, Uganda, Somali ve Burkina Faso olmak üzere bir çok ülkeden gelip Eskişehir'de eğitim gören öğrenci kardeşimizle dernek binamızda kahvaltıda buluştuk. Öğrenciler birbirlerine kendi yaşantılarından güzel anılarından, kendi ülkelerinin güzelliklerinden, kültürlerinden bahsettiler. Biz dernek olarak programı gerçekleştirmeye onların yanında olmaya çalıştık. Kardeşlerimiz ülkemizde her zaman memnuniyetiyle kalsın istiyoruz ve bu nedenle onları yalnız bırakmıyoruz" diye konuştu.

Afrikalı öğrenciler ise YUDER'e teşekkür ederek her zaman yanında olduklarını belirerek memnuniyetlerini dile getirdi.

Ayrıca dernek yönetimleri öğrencilere güzel tavsiyelerde bulundular. Hoş bir sohbet sonucunda program tamamlandı.

12.08.2017 13:41:46 TSI

