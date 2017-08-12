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Körfez Belediye Başkanı Baran'dan Vali Büyükakın'a ziyaret



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Kocaeli'nin Körfez İlçe Belediye Başkanı İsmail Baran, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın'ı makamında ziyaret etti.

Vali Büyükakın, Körfez Belediye Başkanı Baran'ı kabulünde, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmalarında başarılar diledi. Körfez Belediye Başkanı Baran da Vali Büyükakın'a yeni görevinde başarılar temennisinde bulunarak, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ardından Vali Büyükakını makamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Süleyman Şahin, bir şirketin Genel Müdürü Kemal Yazıcı ile Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Moralı ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Şahin ve Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Moralı ve beraberindekiler, Vali Büyükakın'a hayırlı olsun dileklerini ileterek, yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

(DA-MET-Y)



12.08.2017 13:42:23 TSI

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