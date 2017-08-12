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Büyükşehir iftaiyesi 20 adet su tankeri aldı



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesine 20 adet su pompası tankerini hizmete aldı. Yağmur suyu ve su baskınlarında tahliye için kullanılacak olan tankerler tüm ilçelere dağıtılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, küresel ısınma ile oluşan ani yağışların getirdiği su taşkınlarının önüne geçmek için önemli yatırımlar yapıyor. Yağışlarda yağmur sularının oluşturduğu tehlikeler için kent genelinde 11 terfi istasyonu hizmete açtı. Yaklaşık 384 kilometrelik yağmur suyu hattı döşeyen Büyükşehir Belediyesi 60'a yakın derede yaklaşık 70 kilometrelik ıslah çalışması gerçekleştirdi. Bu doğrultuda olası su baskınlarında kullanılmak üzere 20 adet su tahliye tankı hizmete alındı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan ve ilçelere teslim edilecek araçlar yağmur suyu tahliyesinde kullanılacak. Dakikada bin 500 litre su tahliye kapasitesine sahip olan araçlar yoğun yağmurda oluşabilecek olası sel baskını tehlikelerinde kullanılacak. 20 adet alınan araçlar ihtiyaca göre tespit edilecek olan ilçelere dağıtılacak.

Özellikle Çamurlu su baskınlarının tahliyesinde kullanılan bu araçlar dizel motora sahip. Herhangi bir römork' a bağlı kalmadan taşınılabilir özelliği bulunan su tankları, 10 metre derinliğe kadar inerek hızlı bir şekilde su tahliyesi sağlayabiliyor.

(UK-İÇ)



12.08.2017 13:46:53 TSI

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