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Hakkari'de yollar asfaltlandı sürücüler hız limitini aştı

- Ölümlü kazaların yaşanmasında korkuluyor



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Belediye Başkanlığının "2017 Hakkari Dönüşüm Programı" kapsamında kent merkezindeki bazı yolları asfaltlanmasıyla birlikte sürücülerin hız limitini aşması vatandaşların tepkisine neden oldu.

Toz ve topraktan geçinmeyen yolların Hakkari Belediye Başkanlığını tarafından "2017 Hakkari Dönüşüm Programı" kapsamında asfaltlanmasıyla birlikte asfalt sevincini yaşayan sürücülerin aşırı hız yaptığı belirtildi. Yolların asfaltlanmasıyla birlikte bazı sürücülerin hız yaptığını belirten vatandaşlar, bir taraftan araçların birbirlerine çarpmaktan diğer taraftan ise karşıdan karşıya geçenlerin büyük zorluklar yaşadığını ifade ettiler. Vatandaşlar, "Yıllar sonra kentimiz güzel yollara kavuşuyor ve kentin görünümü değişmiş durumda. İki şeritli şehir içi yolların sadece bir şeridi asfaltlanmış diğer şeridin de ise çalışmalar sürüyor. Ancak bazı araç sürücüleri yeni asfalt yolda sürat yapmaya başladı ve bu da vatandaşın gözünden kaçmıyor. Yolların her iki şeridinin asfaltlanmasıyla birlikte maddi hasarlı ve ölümlü trafik kazalarının yaşanmasından korkuyoruz. Yetkililerin yollardaki asfaltın tamamlanmasıyla birlikte acilen trafik için de bir önlem alması gerekir" şeklinde konuştular.

Bazı araç sürücüleri ise, yeni yapılan asfalt yolda bazı arkadaşlarının hız limitini aştıklarını ve bundan kaçınmaları gerektiğini söylediler. Şehir içi yollarda belirli bir hız limiti olduğunu söyleyen sürücüler tüm yolların asfaltlanması halinde hız yapan sürücülerin hem kendilerinin hemde yolda geçenlerin hayatlarını tehlikeye atabileceklerini iade ettiler.

Yetkililer ise, kent merkezinde devam eden asfalt çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte sürücülerin hız yapmaması için gerekli önlemlerin alınacağını ifade ettiler,

(FT-ŞAK-Y)



12.08.2017 13:53:31 TSI

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