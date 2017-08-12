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Seyitgazi Belediyesi tarihi yerlerde temizlik başlattı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Seyitgazi Belediyesi temizlik ekipleri ilçe genelindeki tarihi mekanlarda temizlik çalışmalarını periyodik olarak sürdürüyor.

Seyitgazi Belediyesi ekipleri tarihi Seyyid Battal Gazi Külliyesinde misafirlerin daha ferah ve temiz bir şekilde ziyaret ve ibadetlerini gerçekleştirmeleri için temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Tarihi mekanlarda kapsamlı bir temizlik çalışması yapılırken vatandaşlar tarihi ve turistik yerlerde gerçekleşen bu faaliyetle ilgili memnuniyetini dile getiriyorlar.

(İHA-Y)



12.08.2017 13:55:31 TSI

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