ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Seyitgazi Belediyesi tarihi yerlerde temizlik başlattı

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 13:53
Seyitgazi Belediyesi tarihi yerlerde temizlik başlattı
Seyitgazi Belediyesi tarihi yerlerde temizlik başlattı

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Seyitgazi Belediyesi temizlik ekipleri ilçe genelindeki tarihi mekanlarda temizlik çalışmalarını periyodik olarak sürdürüyor.
Seyitgazi Belediyesi ekipleri tarihi Seyyid Battal Gazi Külliyesinde misafirlerin daha ferah ve temiz bir şekilde ziyaret ve ibadetlerini gerçekleştirmeleri için temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Tarihi mekanlarda kapsamlı bir temizlik çalışması yapılırken vatandaşlar tarihi ve turistik yerlerde gerçekleşen bu faaliyetle ilgili memnuniyetini dile getiriyorlar.
(İHA-Y)

12.08.2017 13:55:31 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Yaz aylarında balıkçılar satışlarından pek memnun değil
YEREL

YAZ AYLARINDA BALIKÇILAR SATIŞLARINDAN PEK MEMNUN DEĞİL
Afrikalı öğrenciler 'kardeşlik kahvaltı sofrası'nda buluştu
YEREL

AFRİKALI ÖĞRENCİLER 'KARDEŞLİK KAHVALTI SOFRASI'NDA BULUŞTU
Eti Maden Kırka Bor İşletme Müdürü Ayten'e çalışanlardan anlamlı kutlama
YEREL

ETİ MADEN KIRKA BOR İŞLETME MÜDÜRÜ AYTEN'E ÇALIŞANLARDAN ANLAMLI KUTLAMA
İnönüspor Başkanı Ünsal'ın renkli görüntüleri
YEREL

İNÖNÜSPOR BAŞKANI ÜNSAL'IN RENKLİ GÖRÜNTÜLERİ
Odunpazarı Belediyesi anne ve çocuklarına unutulmaz bir gün yaşattı
YEREL

ODUNPAZARI BELEDİYESİ ANNE VE ÇOCUKLARINA UNUTULMAZ BİR GÜN YAŞATTI
İletişim Karavanı mahalle mahalle gezerek vatandaşların sorunlarını dinliyor
YEREL

İLETİŞİM KARAVANI MAHALLE MAHALLE GEZEREK VATANDAŞLARIN SORUNLARINI DİNLİYOR
Polis ekipleri çocuklar için sahaya indi
YEREL

POLİS EKİPLERİ ÇOCUKLAR İÇİN SAHAYA İNDİ
Başkan Bozkurt çalışmaları yerinde inceledi
YEREL

BAŞKAN BOZKURT ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ
Kaymakam Cankaloğlu Kur'an kurslarını ziyaret etti
YEREL

KAYMAKAM CANKALOĞLU KUR'AN KURSLARINI ZİYARET ETTİ
Mavi kapak toplayarak engellilerin eli ayağı oldular
YEREL

MAVİ KAPAK TOPLAYARAK ENGELLİLERİN ELİ AYAĞI OLDULAR
Parasını verdiği jantlar gelmedi
YEREL

PARASINI VERDİĞİ JANTLAR GELMEDİ
Odunpazarı'ndan ücretsiz kurban kesim hizmeti
YEREL

ODUNPAZARI'NDAN ÜCRETSİZ KURBAN KESİM HİZMETİ
Kazak gazeteci ve televizyoncular Eskişehir'de
YEREL

KAZAK GAZETECİ VE TELEVİZYONCULAR ESKİŞEHİR'DE
Dereyalak mahallesinde Halk Toplantısı
YEREL

DEREYALAK MAHALLESİNDE HALK TOPLANTISI
Başkan Bozkurt'tan İlçe Jandarma Komutanı İlhan'a hayırlı olsun ziyareti
YEREL

BAŞKAN BOZKURT'TAN İLÇE JANDARMA KOMUTANI İLHAN'A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
Yeni mahallede halk konseri
YEREL

YENİ MAHALLEDE HALK KONSERİ
Başkan Ataç'tan gazi Gündüz'e ziyaret
YEREL

BAŞKAN ATAÇ'TAN GAZİ GÜNDÜZ'E ZİYARET
Mavi hastanede hastalara sürpriz program
YEREL

MAVİ HASTANEDE HASTALARA SÜRPRİZ PROGRAM
Üniversiteyi kazanan öğrencilerin barınma arayışları başladı
YEREL

ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLERİN BARINMA ARAYIŞLARI BAŞLADI