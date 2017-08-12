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Yörekent Projesi'nde ilk temel atıldı

- Mini-a Rumeli Atakum'da yükseliyor



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'nın 55'te 55 proje sözü içerisinde yer alan ve hemşehri derneklerinin yoğun ilgi gösterdiği Yörekent Projesi kapsamında ilk projenin temeli, Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu ve Samsun Mübadele Derneği işbirliğiyle, Atakum Belediyesi öncülüğünde atıldı.

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'nın öncülüğünde hayata geçirilen Yörekent Projesi kapsamında ilk kazmayı vuran Samsun Mübadele Derneği, Mini-a Rumeli Projesi'yle, Rumeli ve Balkan kültürünü Atakum'da yaşatacak. Tamamlandığında içerisinde Rumeli ve Balkan coğrafyalarında bulunan birbirinden önemli mimari eserlerin minyatürlerinin de olacağı Mini-a Rumeli, turist akınına uğrayacak. Proje alanında, KARDEF Başkanı Kemalettin Altunsoy ve Samsun Mübadele Derneği Başkanı Olcay Kınay Yanık ile birlikte incelemelerde bulunan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Atakum ilçesinde önemli bir projenin daha hayat bulduğunu ifade etti.



Takdire layık bir proje

Yörekent Projesi kapsamında birçok hemşeri derneği ile protokol imzalandığını, birçoğunun da projelerini tamamlayıp imza aşamasına ulaştığını söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Atakum ilçesinin, farklı kültürleri buluşturan yapısından hareketle, Yörekent Projesi'ni hayata geçirdik. Birçok hemşeri derneği ile bu anlamda görüşmelerimizi yaptık, bir kısmı ile protokollerimizi imzaladık. Samsun Mübadele Derneği de bu kapsamda, ilçemiz içerisinde belirlediğimiz alana bir yaşam alanı kazandırmak için çalışmalar gerçekleştirdi. Bugün burada görüyoruz ki, Mini-a Rumeli Projesi gerçekten takdire layık olmuş. En kısa sürede inşaat çalışmalarını bitireceklerine ve bu özel projeyi vatandaşlarımızla buluşturacaklarına inanıyorum. Şehrimize ve ilçemize hayırlı olsun" dedi.



Türkiye Mini-a Rumeli'yi konuşacak

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'ya teşekkür eden Samsun Mübadele Derneği Başkanı Olcay Kınay Yanık, "Atakum Belediye Başkanı Sayın İshak Taşçı'nın 55'te 55 proje sözü içerisinde yer alan Yörekent Projesi bizleri çok heyecanlandırdı. Yörekent, bizim gibi derneklerin kendi yörelerini, değerlerini, örf ve adetlerini yaşatacak olması nedeniyle Samsun'a özellikle sosyal manada büyük bir ivme kazandıracak önemli bir proje. Biz de Samsun Mübadele Derneği olarak bu projeden çok etkilendik ve Atakum'da Rumeli ve Balkan kültürünü yaşatma adına Mini-a Rumeli Projesi'nin hazırlıklarına başladık. Proje genel itibariyle hem yörenin kültürünü ve geleneklerini yansıtacak, hem de iddialı bir mimari yapıya sahip. Mini-a Rumeli, inşaat çalışmaları bitip, açıldıktan sonra işletme anlamında da son derece başarılı olabilecek bir proje. Bu proje sadece mübadilleri değil, bölgede yaşayanların da bir yaşam alanı olacak. Türkiye, bu projeyi konuşacak" şeklinde konuştu.

(SAM-SLH-Y)



12.08.2017 14:02:23 TSI

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