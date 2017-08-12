YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yaz aylarında balıkçılar satışlarından pek memnun değil

Yaz aylarında balıkçılar satışlarından pek memnun değil



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Yaz ayları olması nedenliye satışları hayli azalan Eskişehir'deki balıkçılar, sürekli müşterileri için az da olsa tezgahlarında tatlı su balıklarını bulundurmayı tercih ediyorlar.

Balıkçı Emrah Uğur, kış aylarına göre işlerimiz yazın çok azaldığını, Eskişehir halkının bu mevsimde balık yemeyi pek sevmediğini anlattı. Yaz aylarında Türkiye genelinde balık avlama yasağı olduğunu belirten Uğur, "Bu sebeple kış aylarında gördüğümüz gibi çok çeşitli balıklar balıklar gelmiyor. Hem bu, hem de sıcaklar sebebi ile tüketim azaldığından balık satışı düşüyor" diye konuştu.

Diğer bir balıkçı Ali Önder ise yaz aylarında balık satışları hiç de beklendiği gibi gidemediğini belirterek "Sabit müşterimizi kaybetmemek için dükkanlarımızı mecburen açık tutuyoruz. Çünkü bazı müşterimiz hastalıktan dolayı balık yiyor. Onlar gelip boş gitmesin diye açığız. Ancak bu işlerimizi kurtarmıyor. Eskişehir haklı 'güneş doğduğunda balık yenmez' diye bir düşünce sahiptir. Bu kışın da geçerli ancak yazın daha çok yansıyor" diye kayıt etti.

Öte yandan balıkçılar yazın tatlı su balığı olarak en çok sazan ve alabalık sattıklarını sözlerine eklediler.

(İHA-MET-Y)



12.08.2017 14:04:15 TSI

NNNN

