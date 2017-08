YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Trafiğe "bulvar" neşteri

Hakkı Ovatman

BURSA (İHA) - İnşaatı Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nı Yeniceabat bölgesine bağlayan 2 kilometre uzunluğundaki Ova Bulvarı'nda çalışmalar son aşamaya geldi. Bursa'daki birçok bölgenin yeni açılan alternatif güzergahlarla aynı anda birkaç noktadan bağlantılı hale getirildiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, toplam 7 milyon TL'ye mal olacak bulvarın yıl sonuna kadar trafiğe açılacağını söyledi.

Raylı sistem yatırımlarının yanı sıra her yıl yol projelerine yüz milyonlarca lira kaynak tahsis eden Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç duyulan bölgelere yeni yollar açmaya devam ediyor. Bursa'nın her bir bölgesinde trafik sıkıntısını ortadan kaldıracak projeler birbiri ardına hizmete alınırken, yapılaşmanın hızla arttığı Yunuseli bölgesi yeni bir bulvara kavuşuyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndan Şükrü Şankaya Okulu'na, oradan da Yeniceabat üzerinden Panayır Köprüsü'ne bağlantı sağlayacak Ova Bulvarı'nda çalışmalar sürüyor.

Ova Bulvarı'nda yapılan çalışmaları inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, oluşturdukları yeni alternatif yol güzergahlarıyla Bursa şehir içi trafiği rahatlatmak istediklerini söyledi. Bu konuda özellikle ova yollarının genişletilmesi ve Yıldırım ile Osmangazi bölgelerinden Mudanya'ya olan trafik akışını daha rantabl hale getirmek için aralıksız mesai sarf ettiklerini belirten Başkan Altepe, "Yunuseli Deresi'nin iki yanında 2 kilometrelik uzunlukta gerçekleştirilen Ova Bulvarı, yaklaşık 7 milyon TL'ye mal olacak. Yürüyüş ve bisiklet yolları yapıldı. İnsanlar için her türlü konfor burada düşünüldü. Bu yolla birlikte, güzel bir alternatif güzergah oluşacak. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile Mudanya bağlantısı da sağlanmış olacak. İnşallah yıl sonuna kadar her şeyiyle tamamlanmış olacak. Her açılan yeni yolla Bursa biraz daha nefes alacak" dedi.

12.08.2017 14:08:02 TSI

