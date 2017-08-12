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Üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı



(Fotoğraflı)



Ramazan Kuyu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da üç aracın karıştığı kazada, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden Gölbaşı istikametine gitmekte olan Mehmet Doğan yönetimindeki 02 BD 011 plakalı hafif ticari araç Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağında sürücüsü öğrenilemeyen 31 E 3311 plakalı otomobil ile Şahin Kılıç yönetimindeki 27 V 6555 plakalı hafif ticari araca çarpıştı.

Kazada sürücü Mehmet Doğan yaralanarak olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından yol bir süre trafiğe kapatılırken, araçların çekilmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı.

(AHM)



12.08.2017 14:27:08 TSI

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