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Yozgat'ta trafik kazası 2 yaralı

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 14:27
Yozgat'ta trafik kazası 2 yaralı
Yozgat'ta trafik kazası 2 yaralı

(Fotoğraflı)

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Yozgat dört yol kavşağı alt geçidinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza öğle saatlerinde dört yol alt geçitte meydana geldi. Bir tırın alt geçitte trafiği sıkıştırması sonucu tıra çarpmamak için direksiyonu kıran 16 JFR 87 plakalı araç sürücüsü E. B. refüje çarparak dururken kazaya karışan diğer araç sahipleri 34 JD 1871 plakalı araç sürücüsü A. D. ise 58 AF 133 plakalı araç sürücüsü İ. K.'ye yandan çarparak durabildi. Kazada araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralanırken yaralılar Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen trafik ekipleri ise kazayla ilgili incelemede bulundu.
(BMG-GF-Y)

12.08.2017 14:30:09 TSI
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