Mezarlıklarda yabani otlar toplandı
(Fotoğraflı)
Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Siirt Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mezarlıklar içerisindeki her türlü yapani otları temizleme çalışması başlattı.
Ekipler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Zevye, Şeyh Süleyman, Şeyh Musa ve Şeyh Devha mezarlıklarında yabani otla mücadele çalışması başlatarak, vatandaşların dini vecibelerini daha rahat bir ortamda yapabilmelerini sağlamak amacıyla çalışmaların 2 hafta içerisinde bütün mezarlıkları kapsayacak şekilde başladığı bildirildi.
(MND-AKK-Y)
12.08.2017 14:34:22 TSI
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