Milletvekili İshak Gazel ve AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş Hisarcık Festivali'ni gezdi
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Mustafa Akçay
KÜTAHYA (İHA) - AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel ve AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Hisarcık Kültür ve Sanat Festivali'ni gezdi.
Ak Parti Kütahya Milletvekili Gazel ve AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AKParti Hisarcık İlçe Başkanı Salim Turası ve AK Parti Emet İlçe Başkanı Mehmet Yağcıklı ile birlikte ilçe merkezindeki esnafları ziyaret ederek dert ve sorunlarını dinlediler. Daha sonra Kültür ve Sanat Festivali'ne geçerek buradaki esnaflara 'hayırlı ve bol kazançlar' temennisinde bulundular. (MA-EFE)
12.08.2017 14:38:00 TSI
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