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Malatya'da otomobilin çarptığı bir kişi yaralandı

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 14:39
Malatya'da otomobilin çarptığı bir kişi yaralandı
Malatya'da otomobilin çarptığı bir kişi yaralandı

(Fotoğraflı)

Hasan Eryılmaz
MALATYA (İHA) - Malatya'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre İnönü Caddesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 58 UD 618 plakalı otomobil yolun karşısına geçmekte 51 yaşındaki H.A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere yığılan H.A.'nın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra yaralıyı ambulansla Malatya, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Hastanede müşahede altına alınan H.A.'nın hayati tehlikesi bulunmazken, kazaya karışan otomobil sürücüsü ifadesinin alınması için Emniyete götürüldü.
Polis kaza ile ilgili olarak tahkikat başlattı.
(HE-BT-OE-Y)

12.08.2017 14:41:13 TSI
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