YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Malatya'da otomobilin çarptığı bir kişi yaralandı

Malatya'da otomobilin çarptığı bir kişi yaralandı



(Fotoğraflı)



Hasan Eryılmaz

MALATYA (İHA) - Malatya'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre İnönü Caddesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 58 UD 618 plakalı otomobil yolun karşısına geçmekte 51 yaşındaki H.A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere yığılan H.A.'nın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra yaralıyı ambulansla Malatya, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Hastanede müşahede altına alınan H.A.'nın hayati tehlikesi bulunmazken, kazaya karışan otomobil sürücüsü ifadesinin alınması için Emniyete götürüldü.

Polis kaza ile ilgili olarak tahkikat başlattı.

(HE-BT-OE-Y)



12.08.2017 14:41:13 TSI

NNNN

