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Devrek TSO Başkanı Cıvak'ın mutlu günü

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 14:54
Devrek TSO Başkanı Cıvak'ın mutlu günü
Devrek TSO Başkanı Cıvak'ın mutlu günü

(Fotoğraflı)

Fikri Erdem
ZONGULDAK (İHA) - Devrek Ticaret ve Sanayi Odası (TSO )Başkanı Ertan Cıvak kızı Çisem Cıvak dünya evine girdi
Zonguldak'ın Devrek ilçesi TSO Başkanı Ertan Cıvak'ın kızı Çisem Cıvak düzenlenen törenle dünya evine girdi. Devrek River Mill Park Hotel'de organize edilen düğün merasimine; AK Parti Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk, belde belediye başkanları, sanat ve siyaset camiasının yanı sıra yüzlerce davetli katıldı.
(FE-OA-Y)

12.08.2017 14:56:34 TSI
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