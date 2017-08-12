ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

El freni boşalan otomobil duvardan aşağı uçtu

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 14:55
El freni boşalan otomobil duvardan aşağı uçtu
El freni boşalan otomobil duvardan aşağı uçtu

(Fotoğraflı)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde park halindeki otomobil el freninin tutmaması nedeniyle hareket ederek duvardan aşağı uçtu.
Olay, Müftü Mahallesi Filtepe Sokak üzerinde meydana geldi. İddia göre, Ramazan Açıkgöz 67 TM 356 plakalı otomobilini yol kenarına park etti. Bir süre sonra otomobil hareket etmeye başlayarak yaklaşık 50 metre giderek duvardan aşağı düştü. Meydana gelen kazada otomobilde büyük hasar meydana gelirken herhangi bir yaralanma yada can kaybının yaşanmaması ise sevindirdi. Otomobil sahibi aracını gördüğünde büyük bir şaşkınlık yaşarken, polis ekipleri kaza ile ilgili olarak tutanak tuttuktan sonra olay yerinden ayrıldı.
(VK-ÖK-Y)

12.08.2017 14:56:55 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Devrek TSO Başkanı Cıvak'ın mutlu günü
YEREL

DEVREK TSO BAŞKANI CIVAK'IN MUTLU GÜNÜ
Başkan Uysal BAL liginde şampiyonluk istedi
YEREL

BAŞKAN UYSAL BAL LİGİNDE ŞAMPİYONLUK İSTEDİ
Demirci, Başbakan Yıldırım'a rapor sundu
YEREL

DEMİRCİ, BAŞBAKAN YILDIRIM'A RAPOR SUNDU