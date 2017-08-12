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Bozüyük'te binlerce alabalık telef oldu



(Fotoğraflı - Görüntülü)



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesi Karasu mevkiinde alabalık üretimi yapan tesiste, yaşanan su kesintisi nedeniyle yaklaşık 120 bin alabalık telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, alabalık tesisinin üst bölümünde bulunan elektrik üretim santralinde yapılan çalışma sırasında su yatağını değiştirmesi nedeniyle alabalık tesisinde su kesintisi yaşandı. Balıkların bulunduğu havuzlara yeteri kadar su gitmeyince binlerce balık öldü. Tesis yetkililerinin durumu fark edip havzalara oksijen desteği vermelerine rağmen balıkların ölümlerine engel olunamadı. Alabalık Üretim Tesisi Müdürü Erdal Dudak, yaşanan su kesintisinden dolayı 120 bin civarında alabalığın öldüğü söyledi. Maddi kayıplarının çok büyük olduğunu vurgulayan Dudak, mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında sorumluların bulunmasını istedi. Erdal Dudak açıklamasında "Tesisimizin üst bölümünde bulunan elektrik santralinin su yatağını değiştirilmesi nedeniyle bu olay meydana geldi. Tesisimizde bulunan alabalıkların yaklaşık 120 binini kaybederek yüzde doksana varan büyük kayıplar yaşadık. Bu balıkların ağırlığı 200 gram ile 2 kilo arasında değişiyor. Adet olarak 120 bin civarında balık öldüğünü tahmin ediyoruz. Bütün balıklar bir hafta 10 gün içerisinde ihracata göndereceğimiz balıklar olduğu için maddi olarak çok büyük kaybımız var. Elektrik tesisinden görevliler bir süre önce gelerek böyle bir çalışma yapacaklarını söylemişlerdi. Biz de bu çalışmayı şuan için yapmalarının uygun olmadığını ve havaların sıcak olması nedeniyle bu tarz kayıpların yaşanabileceğini kendilerine söyledik. Ancak maalesef bizim bu yöndeki görüşlerimize rağmen bize bu çalışma yapılacağına dair bir bilgi verilmedi ve bu kayıplar yaşandı. Bu durum maddi yönden sıkıntıya soktu bizi. Bu durumu gerekli mercilere arz edeceğiz. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Maddi ve manevi olarak büyük çöküntü yaşıyoruz. Mağduriyetimizin giderilmesi noktasında tüm kapıları çalacağız" dedi.

Olayı haber verilmesinin ardından İlçe Kaymakamı Hasan Yaman, bazı yetkililerle birlikte tesislere giderek olay yerinde incelemelerde bulundu. Kaymakam Hasan Yaman su kesintisinden kaynaklanan balık ölümleriyle ilgili yetkili birimlerle birlikte olay yerinde durum tespiti yaptıklarını söyledi. Hem işletmecilerin zor gününde yanlarında olmaya çalıştıklarını kaydetti. Olay yerinde gerekli incelemenin yapılmasının ardından bölgedeki diğer alabalık tesislerinde de sıkıntı olup olmadığı konusunda inceleme yapıldı. Olayın ardından geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

(İC-MET-Y)



12.08.2017 15:00:38 TSI

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