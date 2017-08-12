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Adıyaman'da 12 adet halk kütüphanesi var



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da 2016 yılında toplam halk kütüphane sayısı 12 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Adıyaman'daki 12 adet kütüphane ile tüm iller içinde 39. sırada yer aldı. 12 kütüphanede toplam kitap sayısı 149 bin 460 olurken yıl içindeki kullanıcı sayısı 223 bin 63 oldu. Kullanıcı sayısı bakımından Adıyaman, tüm iller içinde 38. oldu.

Resmi okul, özel okul ve özel kurs kütüphanelerini kapsayan örgün ve yaygın eğitim kütüphanelerinin verilerine de yer verilen açıklamada Gaziantep'te 611, Adıyaman'da 236 ve Kilis'te 52 adet örgün ve yaygın eğitim kütüphanesi olduğu bildirildi.

(AHM)



12.08.2017 15:01:30 TSI

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