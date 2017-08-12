YEREL HABERLER / TEKİRDAĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Seyyar pazarcılar ile zabıtalar kahvaltıda buluştu

Seyyar pazarcılar ile zabıtalar kahvaltıda buluştu



(Fotoğraflı)



Serdar Şahin

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Çorlu Seyyar Esnaf ve Pazarcılar Odası tarafından yaklaşan Zabıtalar Günü dolayısıyla Çorlu'da görev yapan zabıtaların katılımıyla kahvaltı programı düzenlendi.

Çorlu'da bulunan Özcanlar Restoran'da düzenlenen kahvaltıya Çorlu Seyyar Esnaf ve Pazarcılar Odası ev sahipliği yaptı. Programa oda yöneticileri ve zabıtaların yanı sıra Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Seyyar Esnaf ve Pazarcılar Odası Başkanı Enver Şengelir de katıldı.

Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan'a teşekkür eden Çorlu Seyyar Esnaf ve Pazarcılar Odası Başkanı Enver Şengelir, "Çorlu'da Perşembe günleri kurulan semt pazarı kapalı pazar oldu. Şimdi de Salı Pazarı'nın kurulacağı son derece modern bir kapalı pazaryeri binası inşa ediliyor. Pazarcı esnafına verdiği destekler ve hizmetlerden ötürü tüm esnaf arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum" dedi.

Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan da kapalı pazaryerinin son derece modern olarak inşa edileceğini sadece bir pazaryeri olarak değil yaşam alanı olarak planlandığını söyledi.

(SŞ-Y)



12.08.2017 15:19:48 TSI

NNNN

