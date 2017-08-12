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Konaklılardan kanalizasyon isyanı



(Fotoğraflı)



Selçuk Dönmez

MALATYA (İHA) - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Konak Mahallesinde yaşayan vatandaşlar, yerin üstünden geçen kanalizasyon borularının karılması nedeniyle mahalleyi pis bir koku bastığını söyleyerek yetkililerden yardım istediler.

Mahalle sakinlerinden Kadir Macit, kanalizasyon borularının kırılmasından dolayı mahallede kokudan duramadıklarını dile getirerek, "Mevsim yaz, bunun üstüne bir de kanalizasyon kokuları havaya karışınca mahallede nefes dahi alamıyoruz. Yayılan pis kokudan dolayı evimizden dışarıya çıkamıyoruz. Ben buradan yetkililere sesleniyorum, Sorunumuz bir an önce çözülsün. Ben kanalizasyonun yerin altına alınmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Derviş Bozok ise, kanalizasyon kokusundan dolayı mağdur olduklarını söyleyerek, "Yetkilere sesleniyorum, pis kokulardan dolayı evimizden dışarıya çıkamıyoruz. Burada yaşayan insanlar hasta oluyor. Bizim adeta sağlığımızla oynuyorlar. Bu konuda bize yardımcı olunmasını istiyorum" diye konuştu.

(SD-OE-Y)



12.08.2017 15:26:56 TSI

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