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Ereğli'de İstasyon Caddesi yenileniyor

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 15:26
Ereğli'de İstasyon Caddesi yenileniyor
Ereğli'de İstasyon Caddesi yenileniyor

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde, İstasyon Caddesi ışıklandırma, sıcak asfalt ve rekreasyon alanı ile sil baştan yenileniyor.
Ereğli'ye yaptıkları çalışmalarla şehre yeni bir hava kattıklarını söyleyen Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "İlçemizi estetik ve modern hale getirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediyesi ve Ereğli Belediyesi iş birliğiyle şehrimizin önemli caddelerinden biri olan İstasyon Caddemizde de sıcak asfalt ve kaldırım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yol ve kaldırım düzenlemesi ile vatandaşlarımızın ulaşım kalitesini arttırıyoruz. Işıklandırması ve rekreasyon alanı ile caddemizi estetik hale getiriyoruz. Bu çalışmalarla İstasyon Caddemiz hem modern bir görünüme kavuşacak, hem de daha kullanışlı hale gelecek. En kısa zamanda buradaki çalışmalarımızı tamamlayarak şehrimizde önemli bir hizmeti daha gerçekleştirmiş olacağız. Daha güzel bir Ereğli için verdiğimiz geçici rahatsızlıktan dolayı hemşehrilerimizden özür diler, anlayışları için teşekkür ederim" dedi.
(İHA-İP-Y)

12.08.2017 15:29:26 TSI
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