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Rektör Kızılay'a Arguvan türküleri hediye edildi

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 15:32
Rektör Kızılay'a Arguvan türküleri hediye edildi
Rektör Kızılay'a Arguvan türküleri hediye edildi

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ı ziyaret eden İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cihangir Terzi, ziyarette Rektör Kızılay'a konservatuvarın seslendirdiği müziklerin olduğu seti hediye etti.
Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ile Arguvanlı akademisyenler İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ı makamında ziyaret etti.
Rektörlük binasında gerçekleşen ziyarette, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nusret Akpolat, Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cihangir Terzi, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali Özdemir, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi Gani Pekşen, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Süleyman Şenel, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Seval Eroğlu ve İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Öğretim Üyesi Bülent Yılmaz yer aldı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, konuklarına İnönü Üniversitesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Ziyarette, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cihangir Terzi, Rektör Kızılay'a konservatuvarın seslendirdiği müziklerin olduğu seti hediye etti.
(BT-OE-Y)

12.08.2017 15:34:55 TSI
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