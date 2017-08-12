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Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 15:33
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

Zafer Demirbaş
ELAZIĞ (İHA) - Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Tunceli ve Bingöl için kuvvetli rüzgar uyarısı yaparken, Elazığ, Malatya ile Adıyaman dahil 5 ilde de hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde geçeceğini bildirdi.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemizde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir.Sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 - 3 derece üzerinde seyredeceği beklenmektedir. Rüzgarların güneydoğulu yönlerden orta kuvvette, öğleden sonra Tunceli ve Bingöl'de kuvvetli saat 30 - 50 kilometre hızla esmesi beklenmektedir"denildi.
Tunceli ve Bingöl için uyarıda bulunan merkez, yer yer kuvvetli esmesi beklenen rüzgar sebebiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
(ZD-HİV-Y)

12.08.2017 15:35:22 TSI
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