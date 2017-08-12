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Kayserili dondurmacı altın dağıtıyor

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 15:38
Kayserili dondurmacı altın dağıtıyor
Kayserili dondurmacı altın dağıtıyor

(Fotoğraflı)

Selma Kara
KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de bir dondurmacı, işletmenin kuruluşunun 31'inci yıl dönümü dolayısıyla müşterilerine altın dağıtıyor.
1986 yılında ilk olarak Sami Topuz tarafından yapılan, marka tescili ve patenti alınan 'kesme dondurma'yı üreten işletme, kuruluşunun 31'inci yıl dönümü dolayısıyla müşterilerine çeyrek altın dağıtıyor. 10-20 Ağustos tarihleri arasında sürecek olan kampanya ile ilgili bilgi veren 2'inci nesil yönetici Osman Topuz, "Her yıl 10-20 Ağustos tarihleri arasında belli miktarlarda altını dondurmanın içine koyuyoruz ve şanslı olan müşterilerimize altını veriyoruz. En son altını 20 Ağustos'ta vereceğiz, daha sonra 25 Ağustos'ta altın kazanmış olan müşterilerimizi müessesemize çağıracağız ve altınlarını kendilerine takdim edeceğiz" dedi.

Erimiyor, çölyak hastaları dahi tüketiyor
Ürettikleri dondurmanın içinde süt, salep ve şeker dışında hiçbir katkı maddesi bulunmadığını belirten Osman Topuz, "Kesilerek yenilebilmesinin yanı sıra dondurmamızı 11 aylık bir bebek ve 90 yaşındaki bir nine dahi korkmadan yiyebilir. İçerisinde glüten olmadığı için çölyak hastaları da rahatlıkla tüketebilir. Özel tekniklerle dövülerek yapıldığı için herhangi bir kıvam artırıcı kullanılmamasına rağmen uzun süre erimemektedir" diye konuştu. Osman Topuz, tüm müşterilerini altın kampanyası kapsamında işletmelerine beklediklerini sözlerine ekledi.
(SK-ÖK-Y)

12.08.2017 15:40:52 TSI
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