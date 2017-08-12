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Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Ünüvar Lapseki'de



(Fotoğraflı)



Mustafa Uçmaz

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Ünüvar, Lapseki CHP İlçe Başkanı Abdülkadir Özeren'i parti binasında ziyaret etti.

Gelibolu'daki programını tamamladıktan sonra Lapseki ilçesine geçen Ünüvar, Lapseki CHP İlçe Başkanı Abdülkadir Özeren'i ziyaret etti.

Ünüvar ilçe teşkilatının her daim arkasında olduklarını ifade ederek birliktelik mesajı verdi.

Lapseki CHP İlçe Başkanı Abdülkadir Özeren ise, "Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Ünüvar Gelibolu'daki programının ardından Lapseki ilçesinde bizleri ziyarete geldi. Kısa bir görüşme yaptık. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

(MU-İHS



12.08.2017 15:41:54 TSI

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