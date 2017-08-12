Osmaniye'de ikinci kafile hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı
- Diyanet İşleri Başkanlığı 2017 yılı hac organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek hacı adayları için düzenlenen ikinci programla uğurlandı
(Fotoğraflı)
Resul Özdil
OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de ikinci kafile hacı adayları da kutsal topraklara törenle uğurlandı.
Hac ibadetini ifa etmek üzere yola çıkan Osmaniye'nin 2. hac kafilesinde bulunan hacı adayları, İmamı Azam Camiinde düzenlenen programa İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu ile görevliler ve çok sayıda vatandaşın da katıldığı uğurlama programıyla kutsal topraklara yolcu edildi.
Okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program din görevlilerinin icra ettikleri ilahi, kaside ve salavat-ı şerife ile devam etti.
İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, burada yaptığı konuşmada, hacı adaylarından ülkemizdeki birlik ve beraberliğin daim olması, vatanımız, milletimiz ve İslam aleminin huzur ve sükûneti için, askerimiz ve polislerimiz için bol bol dua etmelerini istedi.
Program Müftü Tahiroğlu'nun yaptığı duanın ardından tekbirler ve salâvatlarla hacı adaylarının otobüslere bindirilerek uğurlanması ile sona erdi.
(RSL -Y)
12.08.2017 15:44:23 TSI
NNNN