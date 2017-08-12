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Melikgazi'de ambalaj atıkları değerlendirilecek

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 15:43
Melikgazi'de ambalaj atıkları değerlendirilecek
Melikgazi'de ambalaj atıkları değerlendirilecek

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak Türkiye'de toplam 150 adet olan özel donanımlı ambalaj atıkları toplama aracından Melikgazi Belediyesi olarak 9 adet satın aldıklarını söyledi.
Ambalaj atıkları toplama araçlarından 6 âdetinin 13+1 tonluk, 3 âdetinin ise 20+1 tonluk olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, bu araçların çevre temizlik vergileri ile satın alındığını kaydetti.
Melikgazi Belediyesi Meclis üyelerinin de katıldığı araç tanıtım etkinliğinde Başkan Büyükkılıç, atıkların toplanılması için eğitimin ve bilinçlenmenin çok öneli olduğu vurgulayarak konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:
"2002 yılından beri atıkların ayrıştırılmış olarak toplanılması için çalışıyoruz. Bugün gelenin nokta ise referans ve örnek gösterilen bir belediye olduk. Belediye olarak cam, kağıt ve metal olarak başlattığımız atıkların geri toplanılması çalışmasında bugün atık yağ, pil, araba lastiği, elektrik ve elektronik atıklar gibi 15 ayrı atık topluyoruz. Biz aslında ham madde topluyoruz. Çünkü toplanılan her malzeme geri fabrikalarda tekrar kullanılmaktadır. Dolayısı ile ekonomiye, doğal kaynaklara ve çevreyi koruyor ve katkı sağlıyoruz. Yeni alınan ambalaj atıkları toplama aracı ülkemizde sadece 150 adet vardır. Son teknolojik sistem ile çalışmaktadır. 9 adeti Melikgazi ilçemize hizmet verecek olan bu araçlar kameralı, bilgisayarlı ve yakıt tasarrufludur. Daha da önemlisi bu araçlardan alan ilk belediye biziz. Yani Melikgazi Belediyesi yine bir ilki gerçekleştirmiştir. Hayırlı olsun."
(SK)

12.08.2017 15:44:41 TSI
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