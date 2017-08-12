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Eryılmaz, DİŞTİ'de incelemelerde bulundu



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DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, Diyarbakır Şehirlerarası Terminal İşletmeleri'nde (DİŞTİ) incelemelerde bulundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, DİŞTİ'de incelemelerde bulundu. Eryılmaz'a genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları eşlik etti. İlk olarak otogar içinde otobüs firmalarının ofislerini ziyaret eden Eryılmaz, firma yetkilileriyle bir süre sohbet etti. Otogar içinde yaşanan sorun ve sıkıntıları da dinleyen Eryılmaz, yaşanan sorunların çözümü noktasında gerekli adımları atacaklarının müjdesini verdi.



Diyarbakır Otobüsçüler Derneği Eryılmaz'ı ağırladı

Eryılmaz ve beraberindekiler, daha sonra Diyarbakır Otobüsçüler Derneği başkanı ve yöneticilerini ziyaret etti. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren dernek yetkilileri, otogar ve yaşanan sorunlar hakkında Eryılmaz'a bilgi verdi. Eryılmaz, son olarak DİŞTİ Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile bir araya geldi.

(EEI-AKK-Y)



12.08.2017 15:45:23 TSI

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