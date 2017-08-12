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Elazığ TSO Başkanı Alan; "Hedefimiz güçlü bir ekonomiye sahip Elazığ inşa etmektir"



(Fotoğraflı)



Zafer Demirbaş

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan,hedeflerinin tüm potansiyellerini ekonomiye kazandırmış ve güçlü bir ekonomiye sahip Elazığ inşa etmek olduğunu söyledi.

Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, Keban ilçesinde yöneticiler, STK temsilcileri ve oda üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Alan, Su ürünleri yetiştiriciliğinde Keban'ın ülke genelinde marka olduğunu ifade ederek sektörün önemli sorunları olduğunu ve bunların ivedi şekilde çözümü için girişimlere başladıklarını dile getirdi.

Keban ilçesinin üretim kapasitesi ve ihracatı ile bugün iç sularda başta alabalık olmak üzere su ürünleri yetiştiriciliğinde artık Türkiye'nin bir markası haline geldiğini aktaran Başkan Alan," Ancak çok büyük su potansiyeli olmasına karşın gerek ekonomik değer gerekse istihdam noktasında halen istenilen noktada değildir. Bunun başlıca nedenlerine baktığımızda ve üreticilerle görüştüğümüzde uzun bir dönemden beri devam eden ancak bir türlü çözülmeyen sorunları olduğunu görüyoruz. Bugün direk olarak yaklaşık 3 bin kişinin istihdam edildiği su ürünleri yetiştiriciliğinde en önemli sorunların yol, elektrik, telefon gibi altyapı işleri, balık hastalıklarının araştırılması ve üreticilerin bilgilendirilmesini yapacak hizmetlerin olmayışıdır. Bunun yanı sıra da yem başta olmak üzere girdi maliyetlerinin yüksek oluşudur"dedi.

Elazığ'ın ekonomi ve sanayisini kalkındırıp geliştirmek için bunun ilçelerden başlaması gerektiğini her platformda ifade ettiğini dile getiren Başkan Alan," Allah Keban ilçemize çok önemli kaynaklar ve imkanlar ihsan etmiş. Bunu iyi değerlendirmek ve halkımızın refah seviyesini yükseltmek ise biz yöneticilere düşmektedir. Konuyu valimize ileterek hafta başında bir görüşme gerçekleştireceğiz. İş dünyası ile çok yakın bir iletişim ve sürekli istişare halinde olan Valimizin bu sorunların çözümü noktasında yeni bir süreç başlatacağından şüphemiz yoktur. Hedefimiz tüm potansiyellerini ekonomiye kazandırmış ve güçlü bir ekonomiye sahip Elazığ inşa etmektir"diyerek sözlerini tamamladı.

(HİV-Y)



12.08.2017 15:46:23 TSI

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