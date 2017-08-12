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Dağkapı güzergahı pazar günü araç trafiğine kapalı olacak

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 15:44
Dağkapı güzergahı pazar günü araç trafiğine kapalı olacak
Dağkapı güzergahı pazar günü araç trafiğine kapalı olacak

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, doğalgaz kazı çalışması nedeniyle Dağkapı güzergâhının 13 Ağustos'ta araç trafiğine kapalı olacağını duyurdu.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 13 Ağustos Pazar günü Dağkapı Meydanı'nda yapılacak doğalgaz kazı çalışmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Doğalgaz kazı çalışması nedeniyle 13 Ağustos'ta Dağkapı güzergâhının araç trafiğine kapalı olacağı belirtilen açıklamada, Dağkapı güzergâhını kullanan tüm toplu taşıma araçlarının Adliye Kavşağı'ndan Hastaneler güzergâhını kullanacağı kaydedildi. Uygulamanın gün boyu süreceği ifade edilen açıklamada, trafiğe kapalı güzergahtaki durakların da kullanılmayacağı konusunda vatandaşlar uyarıldı.
(EEI-AKK-Y)

12.08.2017 15:46:43 TSI
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