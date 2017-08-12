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Başkan Atilla, Çocuk Yaz Kampı'nda çocuklarla buluştu

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 15:48
Başkan Atilla, Çocuk Yaz Kampı'nda çocuklarla buluştu
Başkan Atilla, Çocuk Yaz Kampı'nda çocuklarla buluştu

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, belediyenin tatil yapma imkanı bulunmayan çocuklara yönelik Hazar Gölü kıyısında düzenlendiği Çocuk Yaz Kampı'nda çocuklarla bir araya geldi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, belediyenin imkanı olmayan ailelerin çocuklarına yönelik düzenlediği ve Hazar Gölü'nün kıyısında bulunan Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin Mahallesi'nde devam eden Çocuk Yaz Kampı'nı ziyaret etti. Başkan Atilla, bu hafta Çocuk Yaz Kampı'nda tatil yapan çocuklar tarafından şarkılar seslendirilerek ve def çalınarak karşılandı. Başkan Atilla, çocuklarla yakından ilgilendi, programlarına katıldı, sevinçlerine ortak oldu.

Çocuklarla futbol ve langırt oynadı
Başkan Atilla, daha sonra Çocuk Yaz Kampı alanında bulunan sahada çocuklarla futbol oynadı. Başkan Atilla, futbol maçı sonrası çocuklarla sohbet etti, taleplerini dinledi. Sohbetin ardından Başkan Atilla, çocuklarla birlikte langırt ve badminton oynadı.

"'Bir şehir çocukları ile güzel"
Başkan Atilla, kadim şehrin yarını olan çocuklarla bir arada olmanın kendileri için anlamlı ve önemli olduğunu belirterek, "Belediyemizin Çocuk Yaz Kampı'nda çocuklarımız, yarınlarımız ve umutlarımızla bir araya geldik. Belediyemiz tarafından düzenlenen bu programımızda, çocuklarımıza yönelik kültür, sanat, sağlık, spor ve diğer önemli konularda birbirinden önemli etkinlikler bulunmaktadır. Sadece yaz aylarında değil yılın tüm aylarında çocuklarımıza yönelik etkinlikler yapmak için çalışmalarımızı planlayıp uygulayacağız. Biz şuna inanıyoruz, bir şehir çocukları ile güzel! Güzel şehrimizin mutlu yarınlarının anahtarı olan çocuklarımızla birlikte olmak ve yarınlarımıza güvenle bakmak bizim için tarifsiz bir mutluluktur" dedi.
(EEI-AKK-Y)

12.08.2017 15:51:08 TSI
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