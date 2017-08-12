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AK Parti Kayapınar teşkilatından derneklere ziyaret



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Başkanlığı tarafından oluşturulan bir heyet dernekleri ziyaret edip bilgi alışverişinde bulundu.

AK Parti Kayapınar İlçe Başkanı Ahmet Akyıl başkanlığında oluşturulan heyet Ayder Vakfı, Diyanet-Sen Şube Başkanlığı, İNSİAD derneği ile Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi'nde bulunan bilgi evini ziyaret etti. Dernek ziyaretlerinde halka daha iyi hizmetin nasıl yapılacağının istişaresi yapılırken, bilgi evinde ise eğitim gören öğrencilerin sorunları konuşuldu. AK Parti Kayapınar İlçe Başkanı Ahmet Akyıl, imkanları nispetinde öğrencilere destek verip kaynak kitap konusunda yardımcı olabileceklerini söyledi. Akyıl, "Bu değerli öğrenci kardeşlerimize kaynak kitap konusunda yardımcı olacağız. Bilgi evinde yaz sıcağında eğitim gören küçük öğrenci kardeşlerimize desteğimizi sürdüreceğiz. Kaynak kitap haricinde neler yapabileceğimizi konuştuk. Derneklerimizi de ziyaret edip halka daha iyi hizmeti nasıl verebileceğimizin istişaresini yaptık" dedi.

(İHA-AKK-Y)



12.08.2017 16:12:12 TSI

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