Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hilmi Kahraman'dan vefa örneği

KIRKLARELİ (İHA) - Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hilmi Kahraman, Babaeski, Edirne ve Lüleburgaz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatiflerinin bir araya gelerek 1966 yılında kurdukları Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin, Kurucu Üyesi olan 82 yaşındaki Sedat Karanfil'e, vefa örneği göstererek, Kuruluşun 50.Yıl anısına bir plaket verdi.

Babaeski İlçesine bağlı Yeniköy'de düzenlenen törene, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hilmi Kahraman, 132 Nolu Babaeski Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Mülayim Güler, Yönetim Kurulu Üyeleri Osman Dal, Cemal Vural, Turgut Doğan, Hasan Özgören, Recep Kayabaş ve Kooperatif Müdürü Nigar Gülsün katıldı.

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hilmi Kahraman, Babaeski Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyeleri, Yeniköy Kahvehanesi önünde; Köy Muhtarı Tayyip Yılmaz, Kurucu Üye Sedat Karanfil, Tarım Kredi Kooperatifi eski Müdürü ve Kooperatif Ortaklarından M.İhsan Kanat, Köy Temsilcisi Aziz Altın, Babaeski İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü ve Kooperatif Ortaklarından Göksel Baytok ve Köy halkı tarafından karşılandı.

Duygu dolu anların yaşandığı törende, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hilmi Kahraman, Babaeski, Edirne ve Lüleburgaz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatiflerinin bir araya gelerek 1966 yılında kurdukları Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin, Kurucu Üyesi olan 82 yaşındaki Sedat Karanfil'in elini öperek, Kuruluşun 50.Yıl anısına kendisine bir plaket takdim etti.

Düzenlenen Törene rahatsız olmasına rağmen Torunu ile birlikte gelen Kurucu Üye Sedat Karanfil, "Ben bu güzel düşüncesinden dolayı Hilmi kardeşime çok teşekkür ediyorum. Bu benim içimde bir uhde kalmıştı. Beni çok mutlu etti. Hayatımda aldığım en güzel plaket, bu benim için çok büyük bir gurur ve onurdur. Bunu torunlarıma büyük bir gururla göstereceğim" dedi

M.İhsan Kanat, çok duygulandığı törende, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hilmi Kahraman'ın alnında öperek, göz yaşlarına hakim olamadı.

Başkan Vekili Kahraman, daha sonra Yeniköy Muhtarı Tayyip Yılmaz'a, Köy Temsilcisi Aziz Altın'a ve Babaeski İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü ve Kooperatif Ortaklarından Göksel Baytok'a, başarılı çalışmalarından dolayı Trakya Birlik'in hediye paketlerinden takdim etti.

Başkan Vekili Kahraman, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Birlikten kuvvet doğar düsturuyla 1966 yılında Babaeski, Edirne ve Lüleburgaz olmak üzere üç kooperatifi birleştirerek temelleri atılan birliğimiz, siz değerli ortaklarımızın katılımıyla günden güne büyüyerek, yarım asırı geride bırakmıştır. Bugün Trakya Birlik 13 İl'de 48 Kooperatif, 2 Fabrika ve 5 Bölge Müdürlüğü ile yurdumuzun dört bir yanına lezzet ve hizmet götürmektedir. Yine kuruluşumuzda 2.103 olan ortak sayımız ise günümüzde 59.000`e çıkmıştır. Gözümüzün nuru, ülkemizin gururu olan Trakya Birlik bugün 50 yaşında. Bizler de bu 50.yıl dönümünde, Kuruluşumuza çok büyük hizmetler veren değerli büyüklerimizi unutmayarak, kendilerini ziyaret etmek istedik. Bu akşamda çok değerli Kurucu üyemiz Sayın Sedat Karanfil abimizi Köyünde ziyaret ederek, kendisine kuruluşumuzun 50.Yıl Anısına hazırlanmış plaketini takdim ettik. Biz birlik ve beraberliği sağlamayı rahmetli Gündüz Onat'dan öğrendik. Bende çok değerli yönetim kurulu üyelerimle birlikte, ortaklarımızı fırsat buldukça ziyaret ederek, bu birlik ve beraberliği daha fazla genişletmek ve büyütmek için uğraşıyorum. Yine az evvel kendisine plaket verirken de bahsettim. Benim çok büyük değer verdiğim, kooperatifçiliği kendisinden öğrendiğim 25 yıl Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü olarak görev yapan, 4 dönem Tarım Kredi Kooperatifleri Denetim Kurulu Üyeliği, 1 dönem Trakya Birlik Üst Kurul Delegesi olan ve halen çiftçilik yapan Kooperatif Ortaklarından İhsan Kanat abim ben göreve seçildiğimde adeta bana rehberlik yaptı. Ondan da Allah razı olsun, çünkü o bize her zaman yol göstererek, abilik yaptı. Onun için bizde bu akşam kendisine Kuruluşumuzun 50.Yıl Anısına verdiğimiz plaket takdim ederek, onurlandırmak istedik. Evet, çok değerli arkadaşlar, sizlerin çok değerli zamanınızı aldık hakkınızı helal edin."

Yeniköy Muhtarı Tayyip Yılmaz, "Çok değerli Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sayın Hilmi Kahraman ve 132 Nolu Babaeski Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Mülayim Güler, Yönetim Kurulu Üyeleri Osman Dal, Cemal Vural, Turgut Doğan, Hasan Özgören, Recep Kayabaş ve Kooperatif Müdürü Nigar Gülsün'e, insanları yaşamında hatırlayarak ödüllendirdikleri için bu güzel düşüncelerinden dolayı Köyüm halkı adına bir kez daha çok teşekkür ediyorum" dedi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Baytok ise Trakya Birlik'in, bugün en büyük sanayi kuruluşların yanında yer aldığını belirterek, şunları söyledi.

"Biz Babaeski Yağlı Tohumların, çok değerli büyüğümüz Sayın Hilmi Kahraman nezdinde her zaman ekonomik özgürlüğü olmayan öğrencilerimize karşı çok büyük yardımlarını gördük. Onun için bugün 50'inci kuruluş yıldönümünü kutlayan Yağlı Tohumlar çiftçinin sigortası konumuna gelmiştir. Ortağı olmaktan her zaman gurur duyduğum, çiftçinin kara gün dostu olan ve her zaman çiftçinin yanında yer alan Trakya Birlik, kuruluş yıllarından günümüze kadar çok çalışarak hızlı ve istikrarlı bir gelişme göstermiştir. Trakya Birlik ülkemizde üretilen ayçiçeğinin yılda ortalama % 30 - % 50 sini mubayaa etmektedir."

Toplantının sonunda; 132 Nolu Babaeski Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Müdürü Nigar Gülsün, "Kooperatifin çalışmaları ve yeni sezonda ekilecek olan tohumluk buğday ve Gübre çeşitleri hakkında genel bir bilgi verdi."

12.08.2017

