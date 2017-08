YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Şehitkamil kazandırmaya devam ediyor

Şehitkamil kazandırmaya devam ediyor



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediyesi Mütercim Asım Sosyal Tesisi Okuma Salonuna gelen 60 öğrenci, verilen kurslarla girdikleri LYS sınavında başarılı olurken, tercih ettikleri üniversiteye gitmeye de hak kazandı.

Sosyal belediyecilik ilkeleri doğrultusunda hareket eden Şehitkamil Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da okuma salonları bünyesinde açtığı hazırlık kursları ile öğrencilere, üniversitelerin kapılarını açtı. Mütercim Asım Sosyal Tesisi Okuma Salonuna gelen öğrenciler, verilen eğitimlerle ve deneme sınavlarıyla LYS sınavına en iyi şekilde hazırlandı. Geçtiğimiz aylarda LYS sınavına giren öğrenciler, yüksek puanlar elde ederek, terci ettikleri üniversiteyi kazandı.

"Belediyemiz, her zaman öğrencilerimize destek vermeye hazırdır''

Mütercim Asım Sosyal Tesisi Okuma Salonuna gelen öğrenciler, tercih ettikleri bölümleri öğretmenlerinden öğrendi. Öğrencilere üniversite hayatlarında başarılar dileyen Mütercim Asım Sosyal Tesisi Okuma Salonu Kimya Öğretmeni Müslüm Yıldıztekin, "Bütün yıl öğrencilerimiz kurslarımıza gelerek istifade etti. Bizler de öğrencilerimize eğitim vermek adına elimizden gelen gayreti gösterdik. Belediyemizin bütün imkanlarını öğrencilerimiz için seferber ettik. Öğrencilerimiz de bizlerin bu emeğini sonuçsuz bırakmayarak, sınavlarda başarılı oldu ve istedikleri üniversiteye gitmeye hak kazandı. İnşallah üniversite döneminden sonra öğrencilerimiz, istediği meslek gruplarına gider ve daha iyi imkanlara sahip olur. Bizler, öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Emeğimizi boşa çıkarmadıkları için tüm öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Şehitkamil Belediyemiz, her zaman öğrencilerimize destek vermeye hazırdır. Yeter ki öğrencilerimiz, eğitimlerinde başarılı olsun. Üniversite hayatınızda tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

"Buraya gelmeseydim belki üniversiteyi de kazanamayacaktım''

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Coğrafya Bölümünü kazanan Yunus Ergün, "Öncelikle bizlere bu imkanı sağlayan Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na ve buradaki hocalarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bizler burada bir aile gibi olduk, hiçbir zaman sıkıntı yaşamadık. Hocalarımız, bizlere eğitim konusunda ellerinden gelen gayreti gösteriyorlardı. Eğitimlerin gerçekten çok büyük faydasını gördük. Özel dershanelerden arkadaşlarımız var, gerçekten bizler kadar başarılı olamadıklarını söylüyorlar. Dershaneleri bırakıp Şehitkamil Belediyemizin açmış olduğu bu okuma salonuna gelen arkadaşlarımız dahi var. Belediyemizin açmış olduğu bu okuma salonu, bizim için bulunmaz bir nimetti. Buraya gelmeseydim belki üniversiteyi de kazanamayacaktım. Çünkü buradaki hocalarımız gerçekten bizlerle yakından ilgileniyor, eğitimlerde başarılı olmamız için ellerinden geleni yapıyorlardı. Hocalarımız, arkadaşlarımızla bir aile gibi olmuştuk. Yeri geldi etkinlikler yaptık, yeri geldi aile gibi kahvaltı yaptık. Hiçbir şekilde bir çekingenlik, geri kalma gibi bir durumumuz olmadı, hep iç içeydik. Hocalarımızın bizlere vermiş oldukları emekleri boşa çıkarmayarak, LYS sınavlarında başarılı olduk ve üniversiteyi kazandık. Ben Gaziosmanpaşa Üniversitesi Coğrafya Bölümünü kazandım ve istediğim bir bölümdü. Bunun için çok mutluyum. Üniversiteyi kazanan arkadaşlarımı da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

(OE-Y)



12.08.2017 16:25:20 TSI

NNNN